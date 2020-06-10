السعودية.. حساب المواطن يوضح سبب نقص قيمة الدعم عن مستفيدين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن حساب المواطن في المملكة العربية السعودية، فجر الأربعاء، البدء بإيداع الدعم المخصص للمستفيدين المكتملة طلباتهم لشهر يونيو/ حزيران.

النقص في قيمة الدعم الشهري بالنسبة للمستفيدين أثار تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا صور رسائل نصية عن نقصان قيمة الدعم لهذا الشهر مقارنة بأشهر سابقة.

وفي رد على استفسار أحد المستفيدين من البرنامج عن سبب النقص، قال حساب المواطن: "الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن يتغير بناءً على الارتفاع والانخفاض نتيجة المراجعة الدورية لأسعار الطاقة، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية".

ويشار إلى أن برنامج حساب المواطن يقدم الدعم للمستفيدين ضمن آليات وضوابط تأخذ بعين الاعتبار عددا من العوامل مثل عدد أفراد الأسرة على أن يكون أقل مقدار للدعم 300 ريال فيما تجاوز المبلغ المخصص لإحدى الأسر الكبيرة ثلاثة آلاف ريال، وفقا لصحيفة سبق السعودية.