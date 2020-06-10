نائب كويتي سابق يدعو لـ"تكويت" القضاء والنيابة 100%

اقتصاد
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صورة أرشيفية لمبنى المحكمة الدستورية في الكويت العام 2017

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— دعا النائب الكويتي السابق، وليد الطبطبائي، إلى "تكويت" القضاء والنيابة العامة في البلاد بنسبة 100%، متمنيا وضع خطة لذلك خلال 3 سنوات.

جاء ذلك في تغريدة للطبطبائي على صفحته بتويتر، حيث قال: "تكويت القضاء ضرورة لابد منها، نتمنى وضع خطة مبرمجة خلال 3 سنوات على الأكثر ليكون سلك القضاء والنيابة العامة 100% من الكويتيين، وللعلم سبق أن تقدمت عام 2017 باقتراح برلماني لتكويت القضاء".

وعرض الطبطبائي صورة في تغريدته للطلب السابق الذي تقدم به العام 2017، والموجة إلى رئيس مجلس الأمة: "يمثل رجل القضاء سيف العالة النافذ وحامي الحقوق والحريات، ومحقق سيادة القانون بين الناس، لذلك يتطلب في رجل القضاء اختصاصات ذات أهمية كبيرة.."

وأضاف: "من أهمها (الاختصاصات) المعرفة التامة بطبيعة الحياة العامة بالبلاد والأعراف السائدة فيها، ومع توفر الكوادر الوطنية المخلصة، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر: إيقاف التعاقد والإعارة للقضاة غير الكويتيين، واقتصار السلك القضائي على الكويتيين فقط".

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