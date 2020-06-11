ارتفاع سعر البنزين في السعودية لشهر يونيو الجاري.. إليكم الفرق
اقتصاد
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت شركة أرامكو السعودية، مساء الأربعاء، الأسعار الجديدة للوقود في البلاد لشهر يونيو/ حزيران الجاري، وذلك وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.
إليكم الأسعار الجديدة مقارنة بأسعار شهر مايو/ أيار الماضي:
- بنزين 91: 0.90 ريال لكل لتر، مقارنة بـ0.67 ريال لكل لتر في شهر مايو
- بنزين 95: 1.08 ريال لكل لتر، مقارنة بـ0.82 ريال لكل لتر في مايو.
- ديزل حافظ على سعره السابق بـ 0.47 ريال لكل لتر
- الكيروسين حافظ على سعره السابق عند 0.64 لكل لتر
- غاز البترول المسال، حافظ على سعره السابق عند 0.75 لكل لتر
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