فورد تستدعي مليوني سيارة بأمريكا لخلل قد يفتح الأبواب خلال القيادة

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أعلنت شركة فورد للسيارات استدعاء أكثر من مليوني سيارة بالولايات المتحدة الأمريكية بسبب خلل قد يؤدي إلى فتح الأبواب خلال القيادة وحركة السيارة.

الطرازات المشمولة بالاستدعاء تشمل فورد فيستا وفوكُس وفيوجن وسي ماكس وموستانغ وإسكيب وترانزيت كونيكت بالإضافة إلى كل من لينكولين MKZ وMKC، والتي يتراوح وقت تصنيعها بين عامي 2011 و2016 (مع تنوع الاختلاف بين الطرازات وسنة التصنيع)

المشكلة سببها قطعة في باب السيارة يمكن أن تتعطل خصوصا عند تعرضها لدرجة حرارة عالية، يصعب إغلاق الباب بصورة جيدة ما قد يؤدي إلى فتحه خلال القيادة.

وقالت شركة فورد في بيانها إنه لا يتوفر لديها معلومات حول إن كانت هناك حالات مسجلة لحوادث أو إصابات نتيجة لذلك.

ويذكر أن وزارة التجارة والاستثمار السعودية أعلنت نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2019 عن استدعاء أكثر من 3 آلاف سيارة "فورد" في المملكة محذرة من حواف حادة في تصميم مقاعد السيارة قد تتسبب بالأذى لراكبيها.