الأولى من نوعها.. سيارة تسلا تقطع مسافة 645 كيلومتراً بشحنة واحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قالت تسلا إن سيارتها من طراز S لونغ رينج بلاس، هي أول سيارة كهربائية تكمل رحلة تمتد على مسافة أكثر من 645 كيلومتراً من نطاق تصنيف وكالة حماية البيئة.

وقالت الشركة في بيان صحفي يوم الاثنين إن السيارة لديها "نطاق رسمي من وكالة حماية البيئة يبلغ 402 ميلاً، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20٪ تقريباً مقارنةً بسيارة من طراز S 100D من العام 2019 مزودة بذات حزمة البطاريات".

ويأتي الإعلان بعد مزاعم سابقة من الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون موسك، بأن السيارة سبق أن وصلت قدرتها إلى 645 كيلومتراً.

وفي أبريل/ نيسان خلال مكالمة لتسلا حول أرباح الشركة للربع الأول من العام، قال موسك إن وكالة حماية البيئة ارتكبت خطأ عندما اختبرت سيارة موديل S لونغ رينج بلاس لأول مرة، إذ قامت الوكالة بترك باب السيارة مفتوحاً والمفاتيح في السيارة طوال الليل، ما جعل السيارة تدخل في وضع انتظار السائق، الأمر الذي قال موسك إنه تسبب بفقدان السيارة 2٪ من قدرتها.

كما قال موسك آنذاك إن تسلا تتطلع إلى تحسين نطاقات المركبات مع مرور الوقت، بالإضافة إلى جوانب أخرى من السيارة، مثل المناولة والتسارع.