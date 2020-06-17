على مر التاريخ.. كيف امتدت التبعات الاقتصادية للأوبئة العالمية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر صندوق النقد الدولي تقريراً يشير إلى التبعات الاقتصادية التي نجمت عن الأوبئة على مر التاريخ.

ومع انتشار فيروس كورونا حول العالم وتسببه بإغلاق مدن بأكملها، تأثر الاقتصاد العالمي بشكل كبير ليطال الوظائف ويرفع مستويات البطالة أو يخفض أجور الموظفين.

كذلك أسعار الفائدة والتي تأثرت بجائحة كورونا في العديد من الدول حول العالم، والتي يلقي التقرير الضوء عليها، في مقارنة مع معدلات الفائدة الحقيقية بعد الأوبئة ومعدلاتها بعد الحروب.

كما يشير التقرير أيضاً إلى معدلات الأجور الحقيقية في العقود التي تلي الأوبئة، والتي غالباً ما ترتفع في السنوات الـ40 التي تتبع انتشار الأوبئة.

وتتعرفوا في الإنفوغرافيك أعلاه إلى معدلات الفائدة الحقيقية والأجور الحقيقة بعد الأوبئة.