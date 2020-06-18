"لمسة إنسانية".. تويتر تطلق ميزة "التغريدات الصوتية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت شركة تويتر يوم الأربعاء عن إطلاقها ميزة جديدة تسمح لبعض المستخدمين بنشر "تغريدات صوتية".

وقالت الشركة إنها ستسمح لـ"مجموعة محدودة" من مستخدمي نظام تشغيل "آبل" iOS، بإنشاء تغريدات صوتية، مشيرة إلي أنه في الأسابيع القليلة المقبلة سيتمكن جميع مستخدمي iOS من نشر التغريدات الصوتية.

ويأتي تطبيق الميزة الجديدة بعد إطلاق تطبيق جديد اسمه "Clubhouse"، يمكن التسجيل به عبر تلقي دعوة شخصية فقط. ويشجع التطبيق الجديد المستخدمين على الدخول تلقائياً إلى غرف دردشة صوتية، ولكنه يفتح الباب أيضاً أمام شكل جديد من الإساءة، سواء كان عبر التحرش اللفظي أو نشر محتوى صوتي يحض على الكراهية، والذي قد يصعب اكتشافه تلقائياً مقارنة مع النصوص المكتوبة.

وعندما سُئلت تويتر عن كيفية تعاملها مع أي حوادث إساءة استخدام محتملة للميزة، قال متحدث باسم الشركة إنها تعمل على دمج أنظمة مراقبة إضافية قبل إطلاق خاصية التغريدات الصوتية على نطاق أوسع. كما قال المتحدث إنه سيراجع أي تغريدات صوتية يبلّغ عنها بما يتماشى مع قواعد تويتر ويتخذ الإجراءات المناسبة.

وقالت تويتر إن المستخدمين لن يتمكنوا من استخدام خاصية التغريدات الصوتية للرد على التغريدات الصوتية المنشورة.

وتتشابه طريقة إنشاء تغريدة صوتية مع التغريدات المكتوبة، ولكن، يقوم المستخدم بالنقر على إشارة جديدة تظهر أطوال موجية وتشغل خاصية التسجيل. وتقتصر مدة التغريدات الصوتية على 140 ثانية – في إشارة إلى حد الأحرف الأصلي التي كان يمكن استخدامها في التغريدات على تويتر سابقاً – إلاّ أن المستخدم سيتمكن من متابعة التسجيل وسوف يقوم تويتر تلقائياً بإنشاء سلسلة رسائل صوتية منفصلة.

وسارع بعض المستخدمين إلى الإشارة إلى أنه يتعذر استخدام الميزة الجديدة بالنسبة لبعض الأشخاص، مثل الذين يعانون من مشاكل في السمع. ولم تذكر تويتر أي شيء عن إضافة خاصية النسخ الصوتي.

وقالت تويتر إنها تأمل أن تضيف التغريدات الصوتية "لمسة إنسانية أكثر" إلى منصتها، مشيرة إلى أن 280 حرفاً ليس كافياً في بعض الأحيان لنقل رسالة ما.