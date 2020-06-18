إليكم الدول العربية بقائمة تقرير التنافسية العالمي للعام 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول العربية في تقرير التنافسية العالمي للعام 2020، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع لمعهد التنمية الإدارية، والذي يصدر سنوياً ويصنف الاقتصادات العالمية وقدرتها على الازدهار.

وجاءت دولة الإمارات في المركز التاسع عالمياً، لتكون بذلك الدولة العربية الوحيدة من ضمن الدول الـ10 الأوائل في التصنيف العالمي.

وجاءت سنغافورة في المركز الأول عالمياً على قائمة التنافسية العالمية لهذا العام للسنة الثانية على التوالي، لتتبعها الدنمارك في المركز الثاني، ومن ثم سويسرا في المركز الثالث.

ومن بين الدول العربية، تبعت قطر الإمارات لتأتي في المركز الثاني على قائمة الدول العربية والمركز الـ14 في القائمة العالمية، ومن ثم السعودية في المركز الثالث عربياً والـ24 عالمياً.

وتتعرّفوا أكثر إلى تصنيف الدول العربية في معدل التنافسية العالمي للعام 2020 في الإنفوغرافيك أعلاه: