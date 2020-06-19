دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تمكن أغنى رجل في آسيا، الملياردير الهندي، موكيش امباني، من الحصول على 1.5 مليار دولار من صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية (الصندوق السيادي) كاستثمار في شركته "جيو بلاتفورمز".

الصفقة التي أعلن عنها، الخميس، اشترت بموجبها المملكة العربية السعودية ما نسبته 2.3% من أسهم شركة جيو بلاتفورمز التكنولوجية، والتي استقطبت استثمارات من عمالقة عالم التكنولوجيا من فيسبوك إلى سيلفر لايك وTPG.

وارتفعت تقديرات قيمة شركة جيو بلاتفورمز بعد الإعلان عن الصفقة السعودية، الخميس، إلى قرابة 68 مليار دولار.

ويذكر أن حكومة أبوظبي/ أعلنت في وقت سابق مطلع الشهر الجاي اعتزام شركة "مُبادلة" استثمار 4.4 مليار درهم (1.2 مليار دولار) في منصة "جيو بلاتفورمز"، حيث قال المكتب الإعلامي لأبوظبي في بيان عبر تويتر، إن "مبادلة"، وهي صندوق استثماري تابع لحكومة أبوظبي، ستحصل مقابل هذا الاستثمار على حصة قدرها 1.85% في "جيو بلاتفورمز".

وأضافت أبوظبي في بيانها أن "الاستثمار يأتي في إطار حرص مبادلة على الاستثمار والدخول في شراكات من أجل المساهمة في تنويع اقتصاد أبوظبي وتكامله مع الاقتصاد العالمي، وذلك عبر القطاعات التي تقود النمو العالمي وتساهم في الحد من التحديات الكبرى التي تواجه العالم، لاسيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".