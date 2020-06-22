كيف يؤثر المهاجرون على الاقتصادات المتقدمة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هناك اعتقاد سائد بأن المهاجرين يشكلون عبئاً على اقتصادات البلاد التي يقصدونها، إلّا أن تقريراً جديداً أصدره صندوق النقد الدولي يشير إلى أن الهجرة للاقتصادات المتقدمة تساهم في زيادة الإنتاج والإنتاجية على المدى القصير والمتوسط.

ويشير تقرير الصندوق إلى تأثير الهجرة، التي تدفعها غالباً أسباب اقتصادية، إلى الاقتصادات المتقدمة وهجرة اللاجئين إلى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، حيث أن زيادة بنسبة 1٪ في تدفق المهاجرين نسبة إلى إجمالي العمالة، تزيد الإنتاجية في تلك الاقتصادات بنسبة 1٪ تقريباً بحلول السنة الخامسة من تواجدهم فيها.

ووفقاً للتقرير، فقد بلغ عدد المهاجرين، والذين هم من لا يعيشون في مكان ولادتهم، في العام 2019، 270 مليون شخص في العالم. وقد ازداد عدد المهاجرين بمقدار 120 مليوناً منذ العام 1990.

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