دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يبدو أن "وول ستريت" أعجبت بما شاهدته وسمعته في مؤتمر آبل العالمي للمطورين الذي عقدته الشركة يوم الاثنين، إذ ارتفعت أسهم آبل بنسبة 2٪ تقريباً يوم الثلاثاء لتبلغ حوالي 364 دولاراً، ليصل بذلك ارتفاعها السنوي إلى حوالي 25٪.

وعزز ما لا يقل عن 7 محللين أهدافهم السعرية على أسهم آبل بعد الكشف عن تحديثات نظام تشغيل آيفون الجديد iOS 14، والعديد من الميزات الجديدة الأخرى. كما أن بعضهم رفعوا أهدافهم إلى 400 دولار للسهم الواحد، أي أعلى بنسبة 10٪ تقريباً من سعر سهم آبل الحالي.

وبذلك، وصلت قيمة آبل السوقية إلى حوالي 1.6 ترليون دولار. وتعد آبل الشركة الأكثر قيمة في أمريكا، وتحتفظ أيضاً بثاني أفضل أداء في مؤشر داو في العام 2020، بعد منافستها مايكروسوف، التي ارتفعت بنسبة 30٪ تقريباً وتصل قيمتها إلى أكثر من 1.5 ترليون دولار بقليل.

وقد تبلغ قيمة آبل السوقية ترليوني دولار، إذا ما ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 20٪ إضافية، حيث على سهم الشركة أن تبلغ قيمته 461.89 دولار، لتحقيق قيمة سوقية كهذه.