شركة كانتاس تلغي 6 آلاف وظيفة.. وتخطط لتغييرات جذرية بعد كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت شركة كانتاس عن إلغاء 6 آلاف وظيفة بينما تتطلع لجمع ما يصل إلى 1.9 مليار دولار أسترالي، أي حوالي 1.3 مليار دولار، في الوقت الذي تحارب به الشركة للاستمرار إثر تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت الشركة أن التخفيضات التي أعلن عنها يوم الخميس، تمثل 20٪ من إجمالي القوى العاملة في شركة كانتاس البالغ عددهم 29 ألف شخص.

كما أضافت الشركة التسريح سيؤثر في المقام الأول على موظفي شركة كانتاس، والعاملين على الأرض وعلى متن الرحلات، في حين ستفرض الشركة إجازات غير مدفوعة على 15 ألف موظف آخر "حتى عودة الطيران". كما ستتأثر أيضاً شركة "جيتستار"، الناقلة منخفضة التكلفة التابعة لكانتاس، بالإجراءات.

وستُجري شركة الطيران تغييرات جذرية على أسطولها كجزء من خطة أوسع مدتها 3 سنوات لمساعدة أعمالها على التعافي من الركود التاريخي الذي طال صناعة السفر العالمي.

وقالت الشركة إن معظم طائرات الناقلة الدولية، أو ما يصل إلى 100 طائرة، ستبقى معلقة لمدة عام. كما ستتقاعد طائراتها العملاقة الـ6 من طراز بوينغ 747 عن الطيران قبل 6 أشهر من موعدها المحدد.

ومن المتوقع أن تساعد الإجراءات الجديدة الشركة على خفض التكاليف بمقدار 15 مليار دولار أسترالي، 10 مليارات دولار، على مدى 3 سنوات. بعد ذلك، تهدف الشركة لجمع مليار دولار أسترالي، حوالي 686 ألف دولار، من المدخرات المتكررة كل عام.