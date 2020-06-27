دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، الجمعة، على حزمة تمويل لمدة عام بقيمة 5.2 مليار دولار لمصر، لمساعدة البلاد على تخفيف الأثر الاقتصادي لوباء فيروس كورونا.

ويأتي التمويل عبر أداة التمويل السريع (RFI)، التي تسمح للدول باختصار طريق المفاوضات المُطولة اللازمة عادة لتأمين برنامج مساعدة اقتصادية كامل، في وقت تكافح العديد من الدول للتعامل مع أزمة كورونا.

ويأتي التمويل الجديد إضافة إلى 2.8 مليار دولار كان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قد وافق عليها قبل شهر.

وقال الصندوق إن البرنامج سيساعد السلطات في الحفاظ على الإنجازات التي تحققت على مدى السنوات الأربع الماضية، ودعم الإنفاق الصحي والاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وتعزيز مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الرئيسية لوضع مصر في موضع قوي من أجل الانتعاش المُستدام، والمزيد من النمو الشامل وخلق فرص العمل على المدى المتوسط.

وذكر الصندوق أنه نتيجة لبرنامج امتد في الفترة من 2016 إلى 2019، كانت مصر واحدة من أسرع الأسواق الناشئة نموًا قبل الجائحة. بينما أدت الاضطرابات المحلية والعالمية الكبيرة الناجمة عن الوباء إلى تفاقم التوقعات الاقتصادية وتعديل أولويات السياسة الاقتصادية.