دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أدرج البنك الإسلامي للتنمية اليوم صكوكاً بقيمة 1.5 مليار دولار في بورصة ناسداك دبي، تهدف لدعم مبادرات الإغاثة في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تدعم عائدات الصكوك المدرجة المشاريع الطبية والاجتماعية والتجارية في العديد من الدول الأعضاء في البنك، والتي يبلغ عددها 57 دولة، بهدف حماية الصحة وتحسين مستوى المعيشة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية.

وتعد هذه الصكوك الثاني من نوعها التي يصدرها البنك تحت إطار التمويل المستدام، بعد طرحه "الصكوك الخضراء" لأول مرة العام الماضي، وهي أول صكوك استدامة حاصلة على تصنيف AAA، بالإضافة إلى كونها أول صكوك مرتبطة بمواجهة جائحة فيروس كورونا في أسواق رأس المال العالمية.

وبهذا يرتفع عدد صكوك البنك الإسلامي للتنمية المدرجة في بورصة ناسداك دبي إلى 12، بقيمة إجمالية تبلغ 16.14 مليار دولار. بينما تصل القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في دبي إلى 70.79 مليار دولار.

وقال بندر حجار، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، إن إصدار صكوك الاستدامة لأول مرة، "له دور حيوي في المشاريع الاجتماعية التي تعمل على تحسين مرافق الرعاية الصحية والمعدات والموظفين الأساسيين في الدول الأعضاء للتخفيف من آثار كوفيد 19، بالإضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التوظيف مع تعافي الدول من آثار المرض".