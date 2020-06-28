ناسا تقدم جوائز لمن يصمم مرحاضاً يعمل على سطح القمر.. هذه قيمتها

اكتشاف جديد من ناسا عن الشمس.. ما هو؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت ناسا أنها ستقدم جوائز قيمتها 35 ألف دولار، لمن يتمكن من تصميم مرحاض يمكن استخدامه على سطح القمر.

ووضعت وكالة الفضاء هدفاً طموحاً لإرسال رواد فضاء إلى القمر مجدداً بحلول العام 2024، حين سيتعين على الطاقم استخدام المرحاض أثناء المهمة.

وقد تعتمد ناسا تصميم مرحاض مركبة "أرتيميس"، ولذا عليه أن يعمل في جاذبية الفضاء القليلة، أو في انعدام الجاذبية، وعلى القمر، حيث تبلغ الجاذبية حوالي سدس ما نشعر به على الأرض، وفقاً لإرشادات التصميم التي نشرتها وكالة ناسا و HeroX، والتي تتيح لأي شخص إنشاء تحديات لحل مشكلة تواجه العالم.

وستشمل المهمة أول رائدة فضاء تسافر إلى القمر على الإطلاق، ولذا يجب أن تكون المراحيض مصممة للاستخدام من قبل الرجال والنساء.

كما يجب أن تحافظ التصاميم على المياه و "تساعد في الحفاظ على بيئة نقية داخل المركبة، خالية من الروائح والملوثات الأخرى".

كما ذكرت الإرشادات إنه "سيتم منح نقاط إضافية للتصاميم التي يمكنها التقاط القيء دون حاجة أفراد الطاقم لوضع رؤوسهم داخل المرحاض".

ويجب على التصميم أن يستوعب الاستخدام من قبل شخصين لمدة 14 يوماً، وأن يسمح بنقل النفايات المجمعة للتخزين أو التخلص منها خارج المركبة.

كما يجب أن تكون عملية تنظيفه والحفاظ عليه سهلة، بالإضافة إلى أن يكون وقت الاستجابة بين استخداماته 5 دقائق أو أقل. كما يحتاج المرحاض أيضاً أن يستخدم أقل من 70 واط من الطاقة، وأن يكون صوت مروحته أخف من أصوات مراوح المراحيض العادية.

ولا شك بأن المساحة ستشكل تحدياً أيضاً، حيث يجب أن يزن المرحاض أقل من 33 رطلاً على الأرض وأن يقل حجمه عن 12 متراً مكعباً. ويبلغ حجم المرحاض على متن محطة الفضاء الدولية حجم خزانة صغيرة.

وسيحصل الفائز في المركز الأول على جائزة قيمتها 20 ألف دولار، بينما سيحصل الفائز بالمركز الثاني والثالث على 10 آلاف و5 آلاف دولار على التوالي. ويمكن للمهتمين تقديم تصاميمهم قبل الموعد النهائي في 17 أغسطس/ آب، حيث سيعلن عن الفائزين في أكتوبر/تشرين الأول.