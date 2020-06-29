إدارة الطيران الفيدرالية تسمح لبوينغ بدء رحلات تجريبية لطائرة 737 ماكس

تحذير موظف في بوينغ قبل تحطم 737 يبرز بالكونغرس.. ماذا قال؟

حادثان في 6 أشهر.. ماذا يجب أن تعرفه عن بوينغ 737 ماكس؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال متحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية يوم الأحد إن شركة بوينغ تلقت تصريحاً لبدء رحلات تجريبية لطائرتها 737 ماكس المضطربة ابتداء من يوم الاثنين.

وتعد هذه خطوة مهمة في عملية إعادة تأهيل طائرة 737 ماكس، والتي علقت منذ مارس/آذار في العام 2019 بعد حادثين قاتلين.

وكانت قد صرحت بوينغ أنها تتوقع الحصول على موافقة كاملة للتحليق مجدداً بحلول منتصف العام الجاري، ولكن إدارة الطيران الفيدرالية قالت في رسالة إلى الكونغرس الأمريكي يوم الأحد إنها ليس لديها حتى الآن موعداً محدداً لرفع حظر التحليق.

وكتبت الإدارة في رسالة إلى المشرعين، حصلت CNN عليها: "يمكن أن تبدأ الرحلات مع طياري اختبار إدارة الطيران في وقت مبكر من يوم غد، لتقييم التغييرات المقترحة من بوينغ على نظام التحكم الآلي في طائرات 737 ماكس"، مضيفة أنها تتوقع استمرار الاختبار لعدة أيام، حيث سيشمل مجموعة واسعة من مناورات الطيران وإجراءات الطوارئ لتمكين الإدارة من تقييم ما إذا كانت التغييرات تستوفي معايير شهادتها".

وتعمل بوينغ مع إدارة الطيران الأمريكية لإعادة 737 ماكس إلى الأجواء بعد حادثين أوديا بحياة 346 شخصاً العام الماضي. وكانت تأمل الشركة في البداية بأن تحلق مجدداً قبل نهاية العام 2019، لكنها واجهت عدة حواجز من بينها مشكلة برمجيات جديدة اكتشفت في فبراير/ شباط.

وقالت بوينغ في بيان لـCNN يوم الأحد إنها "تواصل العمل بجد لدعم العودة الآمنة لطائرة 737 ماكس إلى الخدمة التجارية. نتبع إدارة الطيران الفيدرالية والمنظمين العالميين في هذه العملية".

وقد كلفت مشاكل طائرة 737 ماكس بوينغ حتى الآن 18.7 مليار دولار، ومن المرجح أن يستمر هذا الرقم في الارتفاع.