أمازون تمنح 500 مليون دولار من المكافآت لعمال الخطوط الأمامية

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ستمنح أمازون أكثر من 500 مليون دولار من المكافآت لشكر العاملين في الخطوط الأمامية بالشركة الذين استمروا بالعمل طوال شهر يونيو/حزيران.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن خفضت عملاق التجارة الإلكترونية أجور الساعة بدولارين، وألغت مضاعفة الأجور فوق ساعات العمل لعمال الخطوط الأمامية في نهاية مايو/أيار.

وقال نائب رئيس أمازون للعمليات حول العالم، ديف كلارك، إن "فرق عمليات الخطوط الأمامية لدينا شهدت رحلة لا تصدق خلال الأشهر القليلة الماضية، ونريد أن نظهر تقديرنا بمكافأة شكر خاصة لمرة واحدة تبلغ قيمتها أكثر من 500 مليون دولار".

وتختلف مبالغ المكافآت لمرة واحدة بين الموظفين، حيث سيحصل من يعمل بدوام كامل في أمازون أو هول فودز المملوكة لأمازون أو السائقين لشركاء خدمة التوصيل على 500 دولار، وسيحصل الموظفون أو السائقون بدوام جزئي على 250 دولاراً، بينما سيحصل قادة الخطوط الأمامية في أمازون وهول فودز على 1000 دولار، وسيحصل أصحاب شركاء خدمة التوصيل الذين يساعدون في توصيل الطرود للعملاء، على 3000 دولار. كما سيحصل سائقو أمازون فليكس الذين عملوا لأكثر من 10 ساعات في يونيو/حزيران على 150 دولاراً.

وقد شهدت أمازون ارتفاعاً في الطلبات خلال تفشي الوباء حيث لجأ الناس للبقاء في منازلهم وطلب المنتجات والخدمات الأساسية من المنصة.

لكن، الشركة أصبحت أيضاً موضع تدقيق متزايد فيما يتعلق بظروف مكان العمل في مستودعاتها، والتي تشمل 110 مراكز تحقيق في جميع أنحاء أمريكا الشمالية مع 400 ألف موظف، حيث انتقدت الشركة لعدم تقديم معلومات كافية حول التأثير الحقيقي لأزمة كورونا على عمالها، إذ كانت هناك 10 حالات وفاة على الأقل بين موظفي المستودعات الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس.