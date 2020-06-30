بسبب كورونا.. سيرك دو سوليه تعلن إفلاسها وتلغي 3500 وظيفة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت شركة سيرك دو سوليه، المنتجة لعروض السيرك البهلوانية، عن تقدمها بدعوى للإفلاس.

وفي إعلان صدر يوم الاثنين، ألقت الشركة، التي تتخذ من مونتريال الكندية مقراً لها، اللوم في إفلاسها على "الاضطراب الهائل واضطرارها إيقاف العروض نتيجة تفشي وباء كورونا"، مشيرة إلى أنها تهدف لإعادة هيكلة ديونها بمساعدة من الحكومة الكندية وشركات الأسهم الخاصة.

ويأتي الإعلان بعد 3 أشهر من تعليق إنتاج عروض الشركة مؤقتاً، من بينها 6 عروض في لاس فيغاس، و10 عروض في جولة حول العالم، من بينها عرض "O" و"Michael Jackson One" و"The Beatles LOVE".

وتلقت الشركة عرضاً مبدئياً على أصولها من أكبر داعميها، بما في ذلك من مزيج من شركات الأسهم الخاصة متعددة الجنسيات من الولايات المتحدة والصين وكندا، مقابل 420 مليون دولار. ويهدف العرض لأن يكون نقطة بداية لجذب مزايدين آخرين.

كما تلقت الشركة أيضاً 300 مليون دولار من التمويل الجديد "لدعم عملية إعادة تشغيل ناجحة، وتوفير الدعم لموظفي وشركاء سيرك دو سوليه المتأثرين، وتحمل بعض الالتزامات المستحقة للشركة"، بحسب ما ذكرته الشركة في بيان.

وتشير تقارير متعددة إلى أن الشركة تغرق فيما يقرب من مليار دولار من الديون، التي أصبح من صعب دفعها بسبب تعليق عروضها، ما دفع الشركة لاتخاذ قرار بتسريح حوالي 3500 موظف.

وقال دانيال لاماري، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيرك دو سوليه للترفيه، في بيان إنه "على مدى السنوات الـ36 الماضية، كانت سيرك دو سوليه منظمة ناجحة للغاية ومربحة. ولكن، مع عدم وجود إيرادات منذ الإغلاق القسري لجميع عروضنا بسبب كوفيد 19، كان على الإدارة أن تعمل بشكل حاسم لحماية مستقبل الشركة".