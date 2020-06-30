صندوق النقد يتوقع انكماش اقتصادات دول الخليج بـ7.6٪ هذا العام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء إن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد انكماشاً بنسبة 7.6٪ هذا العام، إثر الأزمة الاقتصادية التي تسببت بها جائحة كورونا.

وجاءت تصريحات أزعور خلال ندوة اقتصادية افتراضية بعنوان "سياسات التعافي الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي بعد كورونا".

وأثنى أزعور على طريقة تعامل دول الخليج مع الأزمة، مشيراً إلى أن طريقة ضبطها وإدارتها للوباء ساهمت في تخفيف أعداد الإصابات وبالتالي أعداد الوفيات مقارنة بالمناطق الأخرى عالمياً.

كما قال أزعور إن الإجراءات المالية والمصرفية التي اتخذتها حكومات دول الخليج ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على الدورة الاقتصادية وحماية دخل المواطنين، رغم تراجع القطاع النفطي بحوالي 7٪.

وقال أزعور إن الانكماش الذي شهده اقتصاد المنطقة يعد "تراجعاً كبيراً مقارنة مع الأزمات الماضية، مثل أزمة 2015 مع تراجع سعر النفط أو الأزمة المالية العالمية في 2008، خاصة أن سعر النفط بلغ أدنى مستوياته خلال العقدين الماضيين، حيث بلغ حجم العرض الفائض مقارنة مع الطلب أكثر من 22 مليون برميل. ولهذا السبب من الطبيعي أن يشهد الاقتصاد تراجعاً كهذا".

وأشار أزعور إلى أن الصندوق يتوقع انتعاش اقتصادات منطقة الخليج بنسبة 2.5٪ العام المقبل، حيث سترتبط عودة النمو بشكل أساسي بتعافي أسعار النفط التي ستتراوح بين 40 و45 دولاراً هذا العام، بعد أن كان قد خفض الوباء الطلب على النفط إثر إغلاق المدن وتعليق الطيران.