لبنان يرفع سعر ربطة الخبز ويلغي اللحوم من وجبات الجيش

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن وزير الاقتصاد اللبناني، راوول نعمة، عن قراره برفع سعر ربطة الخبز لتبلغ 2000 ليرة، بينما تشهد أسعار السلع الغذائية في البلاد ارتفاعاً غير مسبوق إثر الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتدهور قيمة الليرة اللبنانية.

وقال نعمة بحسب ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام إنه "أبلغ مجلس الوزراء بأنه سيرفع سعر ربطة الخبز 900 غرام من 1500 إلى 2000 ليرة".

ومع ارتفاع أسعار السلع الغذائية في البلاد، قررت قيادة الجيش اللبناني إلغاء منتجات اللحوم كلياً من الوجبات التي تقدم للعسكريين أثناء وجودهم في الخدمة بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة التي تعاني منها المؤسسة العسكرية أيضاً.

وبلغ سعر كيلوغرام لحم الغنم يوم الأربعاء أكثر من 80 ألف ليرة، بينما ارتفع ثمن كيلوغرام لحم البقر من 18 ألفاً إلى أكثر من 50 ألف ليرة، بحسب ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام.

وتشهد الليرة اللبنانية تدهوراً تاريخياً في قيمتها، حيث بلغ سعر صرفها أمام الدولار 3900، بحسب نقابة الصرافين اللبنانية، بينما تداولت بعض الصحف المحلية أن سعر صرفها في السوق الموازية تجاوز عتبة الـ8 آلاف ليرة.