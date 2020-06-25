ناصر سعيدي لـCNN: لبنان سيتجه للهاوية إذا لم يجر السياسيون إصلاحات خلال 90 يوماً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إنه يجب على حكومة بلاده الإعلان عن "حالة طوارئ مالية" إثر تدهور الأوضاع الاقتصادية وانهيار سعر صرف الليرة أمام الدولار.

وقال بري، وفقاً لما نشرته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن "انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي على نحو مشبوه ومنسق بات يفرض على الحكومة وعلى المصرف المركزي وعلى جمعية المصارف إعلان حالة طوارئ مالية".

وجاء تصريح بري خلال اجتماع لقيادات حركة "أمل"، حيث دعا خلاله "لإعادة النظر" بكل الإجراءات التي اتخذت لحماية العملة الوطنية، مضيفاً أنه "من غير المقبول بعد الآن جعل اللبنانيين رهائن للأسواق السوداء في العملة والغذاء والدواء والمحروقات".

وقال بري في تصريحاته، "يخطئ الظن من يعتقد أن صندوق النقد أو أي دولة او جهة مانحة يمكن أن تقدم لنا المساعدة بقرش واحد، إذا لم ننفذ الإصلاحات، وفي المقدمة الإسراع في المعالجة الفورية لقطاع الكهرباء".

وتأتي تصريحات بري بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية والظروف المعيشية في لبنان في ظل استمرار انخفاض قيمة الليرة اللبنانية، حيث تجاوز سعر صرفها أمام الدولار في السوق الموازية عتبة الـ6 آلاف ليرة، وفقاً لما تداولته بعص الصحف اللبنانية المحلية.