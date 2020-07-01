دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت شركة أرامكو النفطية السعودية، مراجعة أسعار الوقود الجديدة من فترة الأول من يوليو/ تموز إلى الـ10 من الشهر ذاته، وذلك بعد دخول قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة في المملكة.

وفيما يلي الأسعار التي تبدأ من اليوم، الأربعاء، الأول من يوليو/ تموز 2020 إلى الـ10 من الشهر ذاته:

- بنزين 91: 0.98 ريالا سعوديا لكل لتر

- بنزين 95: 1.18 ريالا لكل لتر

- ديزل: 0.52 ريالا لكل لتر.

- الكيروسين: 0.70 ريالا لكل لتر.

- غاز البترول المسال: 0.75 ريالا لكل لتر.

ودخل اليوم الأربعاء الموافق الأول من يوليو 2020 قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15 % حيز التنفيذ على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها في الأسواق التجارية، وذلك بعد الإعلان عن الأمر الملكي رقم (أ / 638) بتعديل المادة (الثانية) من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمتضمن رفع نسبة الضريبة من 5 % إلى 15% في الحادي عشر من شهر مايو الماضي.