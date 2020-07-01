دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بدأت السعودية اليوم الأربعاء تنفيذ قرار زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15٪ على جميع السلع والخدمات التي تخضع لها في الأسواق التجارية.

وكانت قد أعلنت المملكة في مايو/أيار الماضي عن قرارها برفع نسبة القيمة المضافة من 5٪ إلى 15٪ اعتباراً من شهر يوليو/تموز الحالي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الهيئة العامة للزكاة والدخل "تدعو جميع المكلفين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة إلى التحقق من جاهزية منشآتهم، والتعرف على كافة الأحكام الانتقالية المرتبطة برفع نسبة الضريبة ... وتحث المواطنين والمقيمين على التأكد من عناصر الفاتورة الضريبية، وهي: اسم المتجر، تاريخ الشراء، الرقم الضريبي، وخانة ضريبة القيمة المضافة، داعيةً إياهم إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي منشأة مخالفة في حال عدم توفر تلك العناصر".

وكان قد أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان في مايو/ أيار الماضي، عن عدد من الإجراءات التقشفية لتوفير حوالي 100 مليار ريال سعودي، أي حوالي 26.65 مليار دولار في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، تضمنت وقف صرف بدل غلاء المعيشة ورفع نسبة القيمة المضافة.

وقال الجدعان آنذاك إن الاقتصاد السعودي تلقى صدمات عدة بسبب وباء كورونا أسفرت عن انخفاض كبير في إيرادات الدولة فضلاً عن توقف أو انخفاض العديد من الأنشطة الاقتصادية، مشيراً إلى أن لإجراءات التي اتخذت، "وإن كان فيها ألم"، إلا أنها ضرورية ومفيدة "للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي" على المدى المتوسط والطويل.