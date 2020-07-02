تسلا تتخطى تويوتا وتصبح شركة السيارات الأكثر قيمة بالعالم.. كم بلغت؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تخطت قيمة شركة إيلون موسك للسيارات الكهربائية قيمة كل شركة تقريباً في مؤشر S&P 500، بما في ذلك بعض الشركات الأمريكية الشهيرة.

وارتفعت أسهم تسلا بنسبة 4٪ في تعاملات منتصف يوم الأربعاء إلى مستوى قياسي جديد أعلى من 1120 دولاراً للسهم، حيث بلغت قيمة الشركة بعد ذلك حوالي 210 مليار دولار، لتتخطى تويوتا وتصبح بذلك شركة السيارات الأكثر قيمة في العالم.

كما تخطت قيمة تسلا القيمة السوقية لكوكاكولا، وديزني، وسيسكو، وميرك، وإكسون موبيل.

وهناك الآن 19 شركة فقط في مؤشر S&P 500 تساوي أكثر من قيمة تسلا، من بينها الشركة المالكة لـCNN، AT&T.

ورغم ذلك، لا زالت تعتبر تسلا غير مربحة بما فيه الكفاية للانضمام إلى مؤشر S&P 500، لكنها قد تقترب من هذا الإنجاز.

ولا يقتصر التفاؤل بقطاع السيارات الكهربائية على شركة تسلا فقط، إذ ارتفعت أسهم شركة تصنيع الشاحنات الكهربائية نيكولا، منذ أن أصبحت الشركة عامة في يونيو/ حزيران بعد اندماجها مع شركة عامة أخرى. وتبلغ قيمة نيكولا الآن حوالي 25 مليار دولار، أي أكثر من فورد.

كما ارتفعت أسهم شركة "ووركهاوس" المصنعة للبطاريات الكهربائية، والتي لديها حصة في شركة لوردستاون موترز الناشئة، بأكثر من الضعف في الأسبوع الماضي فقط.