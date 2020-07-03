جيف بيزوس فاحش الثراء لدرجة أنه حطم رقمه القياسي

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— حطم جيف بيزوس، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمازون رقما قياسيا جديدا له كأغنى رجل في العالم بعد ارتفاع قيمة ما يملكه إلى 172 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات.

وحطم بيزوس الأسبوع الماضي رقمه القياسي السابق الذي وصل له عقب طلاقه من زوجته السابقة، ماكينزي، العام الماضي، والتي تلقت بدورها 25% من الأسهم التي كانا يمتلكانها في أمازون لتبلغ قيمة ثروتها 57 مليار دولار.

وارتفعت قيمة ثروة بيزوس الذي يملك 57 مليون سهم في شركة أمازون أي ما يعادل 12% من أسهم الشركة بسبب ارتفاع قيمة هذه الأسهم بنسبة 56% حتى اليوم.

ويذكر أن تربع بيزوس على عرش أثرياء العالم واجه تحديا في نهاية العام 2019 من قبل بيل غيتس (أغنى رجل في العالم حتى العام 2017) الذي كان يملك 106 مليارات دولار مقارنة بـ109.6 مليار دولار لبيزوس حينها.