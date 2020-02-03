ثروة جيف بيزوس ازدادت 8 مليارات دولار الأسبوع الماضي.. كيف ذلك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – لا شك بأن الأسبوع الماضي كان حافلاً لمؤسس أمازون، جيف بيزوس، إذ أصبح أغنى رجل في العالم أكثر ثراء مما كان عليه.

وازدادت ثروة مدير أمازون التنفيذي بحوالي 8 مليارات دولار يوم الجمعة، حيث قفز سهم الشركة بأكثر من 7%، ليغلق فوق 2000 دولار، مقارنة بإغلاق اليوم السابق عند 1870 دولاراً.

وكانت قد أعلنت شركة أمازون يوم الخميس عن أرباحها في موسم الأعياد، التي تخطت توقعات وول ستريت، وأدت إلى استجابة المستثمرين لها. كما أصبحت أيضاً الشركة لفترة وجيزة خلال تداولات يوم الجمعة، من بين نخبة الشركات التي بلغت قيمتها السوقية أكثر من ترليون دولار، في خطوة هائلة كانت قد حققتها لأول مرة في العام 2018.

ويرتبط جزء كبير من ثروة بيزوس بأسهم أمازون، إذ يمتلك حوالي 57.5 مليون سهم في الشركة، أي ما يعادل حوالي 12% من الشركة التي أسسها.

ورفعت زيادة الأسهم حصة بيزوس في أمازون إلى حوالي 115.6 مليار دولار، ليبلغ مجموع صافي قيمة بيزوس الآن 124 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات.

وبدأ عام 2020 بشكل جيد بالنسبة لبيزوس، بعد أن عانت ثروته العام الماضي بعد طلاقه من زوجته ماكينزي بيزوس. وتلقت ماكينزي في تسوية الطلاق 25% من أسهمهما في أمازون، وفقاً لملف أوراق مالية من أبريل/نيسان الماضي، ما منحها حصة 4% في الشركة.

كما انخفض سهم الشركة أيضاً في نهاية العام 2019، حيث أدت استثمارات الشركة في مجال الشحن بيوم واحد إلى انخفاض الأرباح.