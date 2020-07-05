دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قد تتمكن في المستقبل القريب من الحصول على عجلة قيادة مزودة بخاصية التدفئة في سيارة بي أم دبليو الخاصة بك من خلال تحميل برنامج فقط. وفي حال غيرت رأيك بعد عام أو عامين وقررت أنك لم تعد بحاجة هذه الميزة، ستتمكن من إلغاء اشتراكك ببساطة والتوقف عن الدفع مقابل تلقيها.

هذا هو عالم "التخصيص الرقمي" الذي تأمل من خلاله بي إم دبليو أن توفر لعملائها الخيارات الإضافية من خلال تحديثات البرامج فقط، حيث قد يشمل ذلك الميزات التقنية، مثل التحكم بالسرعة أو المساعدة في الحفاظ على المسار، أو ميزات الراحة مثل عجلة القيادة المزودة بالتدفئة.

ويمكن للعملاء شراء هذه الخيارات الإضافية لفترات زمنية ثابتة كما لو أنها تطبيقات، فمثلاً يمكن للعميل أن يدفع ثمن المقاعد المزودة بالتدفئة لمدة 3 سنوات، وهي الفترة الزمنية التي من المتوقع أن يمتلك خلالها العميل السيارة. ومن ثم يمكن لمالك السيارة التالي أن يقرر بنفسه ما إذا أراد الاحتفاظ بالخاصية ودفع ثمنها أم لا.

وستختلف الميزات التي ستتوفر في عروض التخصيص الرقمي الجديدة من الشركة من سوق إلى آخر.

وتتطلب جميع هذه الميزات أجهزة مدمجة ستكون موجودة بالفعل في السيارات من وقت تصنيعها، مثل أجهزة استشعار وكاميرات للمساعدة في الحفاظ على المسار أو ميزات تدفئة للمقاعد وعجلات القيادة، وإنما سينبغي على العميل الاشتراك بها لتفعيلها، دون أن يضطر العميل إلى زيارة الوكيل لإضافتها.

كما سيتمكن العميل أيضاً تجربة الميزة مجاناً لفترة من الزمن دون مقابل قبل الالتزام بشرائها.

وتتميز سيارات تسلا بخصائص مماثلة، حيث يمكن للعميل تحميل ميزات جديدة وعبر ميزة التحديثات عن بعد.

ويستخدم حوالي 500 عميل في بي إم دبليو الميزة حالياً في فترة تجريبية لمدة شهر واحد، وإذا أرادوا الاحتفاظ بها بعد ذلك، فلديهم خيار دفع 39 دولاراً سنوياً، أو 99 دولاراً لمدة 3 سنوات، أو 149 دولاراً للاحتفاظ بها بشكل دائم. وستقدم ميزات أخرى مع نماذج تسعير مماثلة.