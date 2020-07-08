ببجي موبايل.. طريقة تحميل خريطة Livik الجديدة

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خريطة ليفيك الجديدة على ببجي موبايل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت ببجي، فجر الأربعاء، عن طرح خريطة جديدة على الهواتف الذكية باسم Livik، وذلك بعد الجدل الواسع الذي برز على مواقع التواصل الاجتماعي من "السجود لصنم" على اللعبة والذي دفع الشركة للتوضيح.

جاء ذلك في إعلان لببجي على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث نشرت رابطا يمكن عبره من الوصول وتحميل الخريطة الجديدة عبر غوغل بلاي "Google play".

ونشرت ببجي مقاطع من الخريطة الجديدة إلى جانب إعادة نشر تغريدات لمقاطع فيديو تظهر قيام أشخاص خلال اللعب على الخارطة الجديدة.

ويذكر أن دار الإفتاء المصرية عقّبت الشهر الماضي عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، في خضن ما أثير عن "السجود لصنم باللعبة"، حيث قالت: "الألعاب الإلكترونية وألعاب الفيديو للأطفال، مباحة إذا كانت مناسبة للمرحلة العمرية لمن يلعب بها، وتساعده في تنمية الملكات أو توسعة القدرات الذهنية، أو للترويح عن النفس بشرط ألا يكون فيها قمارٌ أو محظورٌ شرعي، مع مراعاة أن يكون ذلك بتوجيهٍ ومراقبة من ولي الأمر لأبنائه".

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