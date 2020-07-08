ببجي موبايل.. طريقة تحميل خريطة Livik الجديدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت ببجي، فجر الأربعاء، عن طرح خريطة جديدة على الهواتف الذكية باسم Livik، وذلك بعد الجدل الواسع الذي برز على مواقع التواصل الاجتماعي من "السجود لصنم" على اللعبة والذي دفع الشركة للتوضيح.

Gotta win fast! 🍗 Steps to enter: 1.) Play on Livik and record a video of the win and results screen 2.) Post on social media and tag 3 friends + use #ChickenDinnerIn15Mins and #PUBGM 3.) Upload here: https://t.co/ZG0fmcRr4m https://t.co/VFj368AssE

جاء ذلك في إعلان لببجي على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث نشرت رابطا يمكن عبره من الوصول وتحميل الخريطة الجديدة عبر غوغل بلاي "Google play".

Who gave this guy a license?!?! Great job on the video @clericdragoon , now you need to get a bunch of new Monster Truck clips! https://t.co/f8FOIfVm6i

ونشرت ببجي مقاطع من الخريطة الجديدة إلى جانب إعادة نشر تغريدات لمقاطع فيديو تظهر قيام أشخاص خلال اللعب على الخارطة الجديدة.

ويذكر أن دار الإفتاء المصرية عقّبت الشهر الماضي عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، في خضن ما أثير عن "السجود لصنم باللعبة"، حيث قالت: "الألعاب الإلكترونية وألعاب الفيديو للأطفال، مباحة إذا كانت مناسبة للمرحلة العمرية لمن يلعب بها، وتساعده في تنمية الملكات أو توسعة القدرات الذهنية، أو للترويح عن النفس بشرط ألا يكون فيها قمارٌ أو محظورٌ شرعي، مع مراعاة أن يكون ذلك بتوجيهٍ ومراقبة من ولي الأمر لأبنائه".