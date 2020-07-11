أفضل 3 أجهزة تلفاز للعام 2020 مع أسعارها

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صورة أرشيفية لشخص في متجز تلفاز

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—مع ازدياد عدد الشاشات في حياتنا أكثر من أي وقت مضى، من الهواتف الذكية في جيوبنا إلى الحواسيب المحمولة في عملنا، إلا أن شاشات التلفاز التي تقدم تجربة مشاهدة سينمائية تبقى إحدى أهم الاستخدامات وتعد جزءا لا يتجزأ في المنازل بالنسبة للكثيرين.

وفيما يلي نستعرض لكم أفضل 3 أنواع من أجهزة التلفاز قمنا باختبارها لكم:

أفضل 3 أجهزة تلفاز للعام 2020 مع أسعارها

- أفضل تلفاز على الإطلاق هو TCL 6-Series الذي يبدأ سعره من 579.99 دولارا على أمازون

أفضل 3 أجهزة تلفاز للعام 2020 مع أسعارها

- أفضل تلفاز من ناحية الرفاهية هو Sony A8H الذي يبدأ سعره من 1.898 ألف دولار على أمازون

أفضل 3 أجهزة تلفاز للعام 2020 مع أسعارها

- أفضل تلفاز من ناحية الكلفة هو Vizio V-Series الذي يبدأ سعره من 339.99 دولارا على تارغيت

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