إيلون موسك يتجاوز وارن بافيت بقائمة أثرياء العالم.. إليكم قيمة ثروته

تعرّف إلى إيلون موسك.. الرجل الذي سيغير تاريخ البشرية

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—تجاوز إلون موسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، الملياردير الأمريكي وارن بافيت، الجمعة، بعد أن ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 10.8% ليصل سعر السهم الواحد إلى 1554 دولارا.

ووفقا لمؤشر بلومبيرغ لمليارديرات العالم، فإن ثروة موسك البالغ من العمر 49 عاما ارتفعت الجمعة بـ6 مليارات دولار، بعد أن ارتفعت قيمة الشركة إلى 286.5 مليار دولار، مشيرة إلى أن موسك يملك 20.8% من حجم الأسهم.

ويشار إلى أن أسهم شركة تيسلا ارتفعت بنسبة 500% خلال الأشهر الـ12 الماضية لتتجاوز قيمتها كامل الشركات المدرجة على مؤشر S&P 500، وتصبح شركة السيارات الأعلى قيمة في العالم.

أما جيف بيزوس، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمازون فحطم بدوره رقما قياسيا جديدا له كأغنى رجل في العالم بعد ارتفاع قيمة ما يملكه إلى 172 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، الأسبوع الماضي.