دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وعد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الأحد، المصريين بتقديم تسهيلات مالية لهم للحصول على الشقق السكنية التي يطمحون بتملكها، وذلك في كلمة له خلال افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع مدينة الأسمرات.

وقال السيسي إن السياحة توقفت بسبب فيروس كورونا وكانت تدر 14 مليار دولار للخزينة والآن هذا المبلغ غير موجود، مشيرا إلى أن الدولة المصرية اضطرت لاتخاذ قرارات صعبة خلال الفترة الماضية.

وتطرق الرئيس المصري، إلى قضية الإجراءات التي يجب أن تتخذ إزاء مخالفات البناء قائلا: "لا يمكن أن نقبل كدولة أن ننمو بشكل عشوائي، هذا الأمر لن يحدث لأن حجم مخاطره كبير على الدولة المصرية"، ويجب على جميع أجهزة الدولة التصدي لظاهرة مخالفات البناء، في إشارة إلى أن التساهل في هذا الأمر لن يتكرر.

#تغطية_خاصة | الرئيس السيسي: لن نقبل بالنمو العشوائي ولن يتكرر ذلك #احمى_نفسك_احمى_بلدك Posted by ‎القناة الأولى المصرية‎ on Sunday, July 12, 2020

ووعد السيسي المصريين بتوفير أدوات تمويل أكثر يسرا للمواطنين في مجال الإسكان عبر الدخول في مجال تقديم ضمانات للمصريين الذين يعتزمون أخذ قروض من البنوك.

وأضاف الرئيس المصري قائلا: "كل مواطن ح يطلب شقة ح نديهالو... ح نيسرلك ما أمكن وح نمولك تمويل منخفض التكلفة ما أمكن"، وأشار إلى أن الدولة المصرية لن تقوم بأي شيء إلا ما يليق الدولة المصرية والمواطنين.