بعد حظر بريطانيا لهواوي من شبكات 5G.. دول أخرى قد تتخذ نفس الإجراء

مؤسس هواوي من دافوس: لن تؤثر أمريكا على عملنا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأربعاء، أن بلاده ستفرض قيودا على تأشيرات بعض الموظفين في الشركات الصينية وعلى رأسها هواوي.

وقال بومبيو إن أمريكا "ستفرض قيودا على تأشيرات موظفين محددين... في شركات تكنولوجيا صينية مثل هواوي والتي تقدم دعما ماديا للأنظمة المتورطة بخروقات في مجال حقوق الإنسان وانتهاكات على مستوى العالم"، على حد تعبيره.

ولم يكشف وزير الخارجية الأمريكي عن نوعية أو طبيعة الموظفين الذين سيشملهم هذا الإجراء وعددهم.

وكانت قد اتخذت بريطانيا قرارا بحظر معدات هواوي من أنظمة الجيل الخامس في البلاد وأعطت مهلة للمشغلين حتى 2027 للتخلص من هذه المعدات.