دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن مشروع مدينة نيوم السعودية، عن توفر فرص عمل ضمن تخصصات مختلفة ضمن هذا المشروع الذي يعتبر أحد أكبر المشروعات في المملكة العربية السعودية والمنطقة.

انضم إلى فريقنا من نخبة العقول وألمع المفكرين من الحالمين والمنجزين حول العالم في قطاعات #نيوم المتنوعة، حيث ريادة الابتكار وإلهام البشرية نحو مستقبل جديد. قدّم طلبك على: https://t.co/8EwSWSnNCH #اكتشف_نيوم https://t.co/9LTAqS2jws

جاء ذلك في تغريدة لنيوم على الصفحة الرسمية بتويتر، متضمنا رابطا لتقديم طلبات التوظيف مباشرة، أرفق بمقطع فيديو وتعليق: " انضم إلى فريقنا من نخبة العقول وألمع المفكرين من الحالمين والمنجزين حول العالم في قطاعات #نيوم المتنوعة، حيث ريادة الابتكار وإلهام البشرية نحو مستقبل جديد.. قدّم طلبك على: https://NEOM.com/ar-ar/careers/".

ويذكر أن اسم "نيوم" برز مؤخراً على المنصّات الإعلامية بعد إعلان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في أكتوبر/تشرين الأول العام 2017 عن إطلاق مشروع "نيوم،" شمال غرب السعودية، إذ يمتد المشروع عبر ثلاثة بلدان على مساحة تصل تتجاوز الـ216 ألف كيلومتر مربع.

ويُعتبر المشروع الضخم الذي بلغت قيمته 500 مليار دولار، جزءاً من رؤية السعودية 2030، والتي تطمح إلى تطوير المملكة في مجالات عدة، على رأسها السياحة.