تويتر يعلن تعطل بعض خدماته أثناء العمل على معالجة "اختراق الحسابات"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن موقع التدوينات القصيرة تويتر، تعطل خدمات التغريد وتغيير كلمات المرور الخاصة بحسابات الموقع، وذلك خلال معالجة الاختراق الذي طال حسابات عدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال في الولايات المتحدة.

وقال الموقع، عبر حساب الدعم الخاص به، "قد لا تتمكن من إرسال تغريدة أو إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك أثناء مراجعتنا لهذا الحادث ومعالجته".

كان الموقع أعلن، في تغريدة سابقة، في وقت مبكر من صباح الخميس، العمل على معالجة اختراق عشرات الحسابات الخاصة بعدد من الشخصيات العامة في الولايات المتحدة من بينهم، الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر تشرين الثاني المقبل 2020.

وشملت الحسابات التي تم اختراقها، حيث تم نشر تغريدات تطالب بالتبرع من خلال العملة الرقمية بيتكوين، مؤسس مايكروسوفت بيل غيتس، والملياردير الأمريكي وارين بوفيت، ومؤسس شركة تسلا إيلون ماسك، والملياردير الأمريكي مايك بلومبرغ، فضلا عن جيف بيزوس مؤسس أمازون، ونجمة تليفزيون الواقع كيم كارديشيان وزوجها المغني كاني ويست.

كما ضمت حادثة الاختراق التي تهدف في الغالب إلى احتيال مالي، شركتي آبل وأوبر.

وجاء في تغريدة مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، "الجميع يطلبون مني أن أعطي في المقابل، والآن حان الوقت"، مع وعد بمضاعفة جميع التبرعات بالبيتكوين من خلال أحد العناوين المحددة، لمدة 30 دقيقة، مما قد يشير إلى أن الهدف من تلك التغريدات هو جمع الأموال.

وقال موقع تويتر في حساب الدعم الخاص به، "نحن على علم بحادث أمني يؤثر على الحسابات على تويتر. نحن نحقق ونتخذ خطوات لإصلاحه. سنقوم بإبلاغ الجميع بالنتائج قريبًا".

We are aware of a security incident impacting accounts on Twitter. We are investigating and taking steps to fix it. We will update everyone shortly.

ويمثل العدد الهائل من الحسابات المتأثرة بهذا "الاختراق"، أكبر تهديد أمني يواجه الموقع منذ إنشائه.

وأكد المتحدث باسم بيل غيتس لـCNN، أن التغريدة المنشورة لم تصدر من الملياردير مؤسس ميكروسوفت، مشيرًا إلى أن موقع تويتر على علم بالمشكلة ويعمل الآن على استعادة الحساب.

أما شركة أوبر فقد قامت بحذف التغريدة، وقالت في حسابها "مثل العديد من الشركات، تعرض حسابنا للاختراق"، مضيفة أنه "تم حذف التغريدة ونحن نعمل مباشرة مع تويتر لمعرفة ما حدث".

وفي غضون دقائق من نشر التغريدات، أظهر أحد حسابات بيتكوين، والذي تم الإشارة إليه في بعض التغريدات، 320 معاملة تحويلات برصيد إجمالي وصل إلى أكثر من 113 ألف دولار أمريكي.