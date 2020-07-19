دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إن الدول المنزعجة من تنامي قوة تركيا وزيادة ثقتها بنفسها، بدأت حملة دعاية سوداء لتشويهها، وذلك في كلمة له بمناسبة بدء بناء مصنع السيارة التركية توغ "TOGG".

Bugün TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Merkezi'nin yapımına başlayarak 60 yıllık hayalimizi gerçeğe dönüştürme yolunda tarihi bir adım daha attık. Bizlerden desteğini esirgemeyen aziz milletimize ve tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı, uğurlu olsun. https://t.co/5kjin19NlX

وأضاف أردوغان وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية إن "السيارة التركية محلية الصنع، ستكون رمزا لنهضة بلاده، رغم لوبي الخائفين من الذين يحبطون عزيمة الشعب".

وتابع قائلا: "لوبي الخائفين لم يهدأ بتاتا في محاولة إبقاء تركيا تابعة للخارج، بإحباط الهمم من خلال ممارسة دعاية بأن تركيا لن تتمكن من صناعة السيارة وبيعها.. ملايين القلوب متحمسة مجددا لتحقيق حلم السيارة التركية الذي تعرض لعرقلة من الداخل والخارج لسنوات".

وأردف: "كافة أبناء شعبنا تبنوا مشروع صناعة السيارة التركية، لأنها انعكاس لقوة دولتنا وقدرتها الإنتاجية"، لافتا إلى أن مشروع السيارة المحلية سيكون "رمزا لرؤية تركيا نحو التحول إلى دولة قوية ومبتكِرة، ومصدر إلهام للأجيال الشابة".