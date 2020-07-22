ما هي أبرز المزايا التي تقدمها الشركات في الإمارات لموظفيها؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إلى أي مدى يرتبط ولاء الموظفين تجاه شركاتهم بالراتب الذين يحصلون عليه؟ ما هي المزايا المختلفة التي تقدمها شركات دولة الإمارات لموظفيها؟ وما هي العوامل التي تعزّز ولاء المهنيين؟ ماذا عن هيكل الأجور الذي يفضلونه؟

الرواتب والمزايا

يظهر استطلاع رأي مع المهنيين في الإمارات أن حزمة رواتب حوالي 56٪ من المجيبين الحالية تتضمن الراتب الأساسي إضافة إلى المزايا، بينما قال 28٪ إنها تتضمن الراتب الأساسي فقط، في حين صرّح 15٪ بأن حزمة رواتبهم تتضمن الراتب الأساسي بالإضافة إلى العمولة والمزايا.

أما بالنسبة لهيكل الأجور، فيفضل أكثر من نصف المجيبين (61٪) الحصول على هيكل أجور ثابتة بنسبة 100٪، بينما يفضل حوالي 3 من كل 10 مجيبين فقط الحصول على هيكل أجور ثابت جزئياً بدفعات متغيرة للعمولات والمزايا.

وشملت أبرز المزايا التي يحصل عليها الموظفون في الإمارات: التأمين الصحي الشخصي (50٪)، وتذاكر السفر السنوية (42٪)، وبدل النقل (31٪)، وبدل السكن (30٪)، والمكافآت (23٪).

العوامل التي تعزّز الولاء

من المثير للاهتمام أن 30٪ من المجيبين صرحوا عن عدم ارتباط ولائهم لشركتهم بالراتب الذي يحصلون عليه، بينما يرى 30٪ آخرين أن ولاءهم يرتبط بشكل تام أو كبير بالراتب الذي تقدمه الشركة لهم.

وإلى جانب الراتب، فإن طبيعة المسؤوليات اليومية (37٪)، وفرص التقدم الوظيفي (32٪)، والعلامة التجارية للشركة وسمعتها (30٪)، وفرص التدريب والتطوير (29٪) تعتبر أيضاً من العوامل التي تعزز ولاء الموظفين تجاه شركاتهم.

وفيما يتعلق بجودة الحياة، يعتقد 7 من كل 10 مجيبين في الإمارات بأنهم أفضل حالاً أو بنفس مستوى أفراد جيلهم في بلد إقامتهم. وعندما سُئلوا عن خططهم المهنية خلال الأشهر الـ12 المقبلة، قال أكثر من نصف المجيبين (59٪) إنهم سيبحثون عن وظيفة أفضل في نفس القطاع، بينما قال 45٪ إنهم يخططون للبحث عن وظيفة أفضل في قطاع مختلف.

لمحة عن المجيبين

يعمل 54٪ من المشاركين في قطاعهم الحالي منذ ما يصل إلى 6 سنوات، بينما يعمل 23٪ في نفس القطاع منذ أكثر من 10 سنوات. أما بالنسبة لمدة عملهم في شركة معينة، صرح أكثر من 8 من بين كل 10 مجيبين أنهم يعملون في شركتهم الحالية منذ 6 سنوات أو أقل، فيما قال 49٪ بأنهم يعملون فيها منذ أقل من 3 سنوات.

وعندما سُئل المجيبون في الإمارات عن المستوى الذي وصلوا إليه في مسيرتهم المهنية، قال 33٪ إنهم في منتصف مسيرتهم المهنية، بينما صرح 32٪ بأنهم في مركز متقدم نسبياً ولكنهم لم يصلوا إلى أعلى منصب بعد، في حين قال 21٪ إنهم في بداية مسيرتهم المهنية، و13٪ إنهم في أعلى مركز يمكن الوصول إليه.

وبينما صرح حوالي نصف المجيبين (49٪) بأنهم يديرون ما يصل إلى 10 أشخاص بشكل مباشر أوغير مباشر، قال 25٪ إنهم يديرون 11 شخصاً أو أكثر.