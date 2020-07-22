دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكدت الخطوط الجوية القطرية أنها تقدمت بطلب للتحكيم الدولي، الثلاثاء، ضد الدول الأربع التي فرضت مقاطعة على قطر، مطالبة بتعويضات تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار.

وأعلنت الخطوط القطرية عبر صفحتها الرسمية أنها تقدمت "بأربعة طلبات للتحكيم الدولي في منازعات الاستثمار ضد كل من الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية".

وطالبت الخطوط القطرية بالحصول على تعويض بسبب إيقاف الدول الأربع عملياتها في أسواقها وإغلاق مجالها الجوي أمام طائراتها، وتبلغ قيمة التعويض المطلوب 5 مليارات دولار أمريكي على الأقل.

وأشارت شركة الطيران القطرية إلى أن الدول الأربع اتخذت إجراءات في يونيو/حزيران من عام 2017، رأت أن القصد منها كان "إلحاق الضرر عمداً بالخطوط الجوية القطرية وعملياتها"، مشيرة إلى أن الإجراءات المذكورة استهدفت إغلاق مكاتب الشركة في هذه الدول، لافتة إلى أن ذلك "دمر الاستثمارات الكبيرة" التي ضختها الشركة في أسواق دول المقاطعة، ما "ألحق أضرارا باهظة" بشبكة وجهات الخطوط القطرية، حسبما جاء في البيان.

واستعرضت الشركة القطرية بعض الإجراءات مثل إغلاق المجال الجوي وإلغاء تصاريح وتراخيص الخطوط القطرية للعمل بهذه الدول، مشيرة إلى أن آثار الأزمة الخليجية ما تزال تقوض عملياتها.

وأشارت الخطوط القطرية إلى أنها تُقدم طلبات للتحكيم الدولي في منازعات الاستثمار التي تم تقديمها بموجب ثلاث اتفاقيات وهي اتفاقية الاستثمار التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي والاتفاقية العربية للاستثمار ومعاهدة الاستثمار الثنائية بين الدوحة والقاهرة.

وكانت قد فرضت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة دبلوماسية واقتصادية في 5 يونيو/حزيران من عام 2017، وذلك بسبب اتهامات وجهتها هذه الدول لقطر بدعم الإرهاب وعدم الالتزام باتفاقيات الرياض.