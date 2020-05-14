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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قدمت الخطوط الجوية القطرية شكرها للعاملين في قطاع الرعاية الصحية عن طريق منحهم 100 ألف تذكرة طيران مجانية.

وكتبت الشركة على موقعها الرسمي عبر الإنترنت: "جهودكم الجبارة، وشجاعتكم الإستثنائية منحتنا الأمل في هذه الأوقات الصعبة".

ويحصل أخصائيو الرعاية الصحية على مزايا مثل تذكرتي ذهاب وعودة مجانيتين كحد أقصى على الدرجة السياحية للمسافر والشخص المرافق له.

وإلى جانب ذلك، تقدم شركة الطيران خصماً بقيمة 35% في متاجر السوق الحرة القطرية في مطار حمد الدولي في الدوحة.

وتزامنت هذه المبادرة مع اليوم العالمي لكادر التمريض في 12 مايو/أيار.

ويجب على العاملين في مجال الرعاية الصحية ملء استمارة عبر الإنترنت بحلول الساعة 4:59 مساءً حسب توقيت المنطقة الزمنية الشرقية (ET) في 18 مايو/أيار للحصول على الرموز الترويجية.

وأشارت الشركة إلى أنها ستوزع عدداً محدوداً من الرموز الترويجية يومياً لكل بلد.

وذكرت ملحوظة الثلاثاء أن شركة الطيران تتلقى عدداً مرتفعاً من الطلبات عبر موقعها.

واستمرت الخطوط الجوية القطرية في الطيران إلى 30 وجهة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الشركة أنها ستوسع نطاق عملياتها لتتضمن 52 وجهة بحلول نهاية الشهر الجاري، كما أنها تخطط تشغيل رحلات جوية إلى 80 وجهة بحلول يونيو/حزيران.