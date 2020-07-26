60٪ من عمليات إغلاق المطاعم بسبب كورونا قد تكون دائمة في أمريكا

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نشر الأحد ، 26 يوليو / تموز 2020

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دبي، العربية المتحدة (CNN) – أظهر مسح جديد أصدرته "ييلب" في أمريكا أن 60٪ من المطاعم التي أغلقت أبوابها إثر انتشار الوباء ستبقى مغلقة للأبد.

وقال تقرير "ييلب" إن "صناعة المطاعم الآن تعكس أعلى معدل إقفال تجاري إجمالي، متجاوزة بذلك مبيعات التجزئة مؤخراً". وقد حاولت الكثير من المطاعم التكيف مع أسلوب العمل عن طريق طلبات الإنترنت والتوصيل للمنازل.

ووفقاً لييلب، فإنه حتى 10 يوليو/تموز، أغلق أكثر من 26 ألف مطعم، بـ2,179 عملية إغلاق إضافية منذ يونيو/حزيران 15.

ومن بين جميع المطاعم المغلقة، فقد أغلقت 60٪ من المطاعم بشكل دائم حتى الآن.

وتتبع إميلي كاتالون من موقع GoodFoodPittsburgh.com اتجاهات افتتاح وإغلاق المطاعم، حيث تقول إن صناعة المطاعم "تقترب من حافة الانهيار".

ولكن، يبقى قطاع المطاعم مجالاً صعباً حتى في الأوقات العادية، إذ يشهد منافسة كبيرة وهوامش ربح منخفضة، وفقاً لكيليب سبيفاك، والذي تغطي شركته "وات ناو ميديا غروب" متاجر التجزئة والمطاعم.