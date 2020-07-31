أرباح أمازون تفوق التوقعات في الربع الثاني من 2020 خلال أزمة كورونا

رؤساء غوغل وأمازون وفيسبوك وأبل يواجهون الكونغرس الأمريكي بأكبر جلسة من نوعها منذ أكثر من 20 عاماً

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN Business) -- أدت إيرادات أمازون خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو حزيران إلى تفوقه على توقعات بورصة وول ستريت، حيث استمرت الشركة في زيادة أرباحها بسبب جائحة فيروس كورونا.

وحققت أمازون، عملاق البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، الخميس، 88.9 مليار دولار من الإيرادات خلال الربع الثاني من 2020، بزيادة 40٪ عن نفس الفترة من العام السابق، وأعلى بكثير من توقعات المحللين (81.6 مليار دولار).

وتضاعف صافي الدخل خلال الربع الثاني بإجمالي 5.2 مليار دولار، على الرغم من استثمار الشركة بأكثر من 4 مليارات دولار في إدارة جائحة كورونا خلال هذا الربع.

وقفز سهم أمازون بأكثر من 4٪ في جلسة التداول، يوم الخميس.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، جيف بيزوس، في بيان: "كان هذا ربعًا آخر غير معتاد للغاية، ولا يمكنني إلا أن أكون فخورًا وممتنًا لموظفينا في جميع أنحاء العالم".