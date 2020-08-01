(CNN)-- ألقي القبض على مراهق، عمره 17 عامًا، في مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية، الجمعة. ويواجه 30 اتهامًا على خالفية التورط في اختراق على نطاق واسع لحسابات بارزة في شبكة تويتر، للاحتيال على جميع الناس حول العالم لجمع أكثر من 100 ألف دولار هيئة عملية بيتكوين.

وقال أندرو وارن، المدعي العام في مقاطعة هيلزبرة، في بيان الجمعة، إن القاصر اُعتقل صباح يوم الجمعة في تامبا، بعد تحقيق أجراه محققون فيدراليون ومحليون.

وأضاف وارن أن مكتبه يتعامل مع القضية، لأن قانون فلوريدا يسمح بمرونة أكبر من القانون الفيدرالي لاتهام قاصر كشخص بالغ في قضية مثل هذه.

وقال وارن: "مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل سيواصلان الشراكة مع المكتب طوال فترة الادعاء".

وأشار المدعي العام إلى أنه "تم ارتكاب هذه الجرائم باستخدام أسماء مشاهير، لكنهم ليسوا الضحايا الأساسيين هنا. تم تصميم (حيلة) بيتكوين هذا لسرقة الأموال من الأمريكيين العاديين من جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك هنا في فلوريدا. وقد تم تدبير هذا الاحتيال الضخم "هنا في حديقتنا الخلفية، ولن ندافع عن ذلك".

وقالت تويتر، في بيان الجمعة، إنها تُقدر "الإجراءات السريعة لإنفاذ القانون في هذا التحقيق وستواصل التعاون مع تقدم القضية".

وفي 15 يوليو تموز، تعرضت حسابات بارزة في تويتر، لبعضها يعود سياسيين ومشاهير وأقطاب تكنولوجيا ورجال أعمال، للاختراق. وتلى ذلك إرسال تغريدات وهمية منها، عرضت إرسال 2000 دولار لكل 1000 دولار يتم إرسالها إلى عنوان بيتكوين مجهول.

ومن بين الأشخاص والشركات المخترقة حساباته، الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، والمرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، ورجل الأعمال مايك بلومبرج، وعدد من المليارديرات، منهم الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس والمؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بيل غيتس، والرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون موسك.

كما تم اختراق حسابات مشاهير، منهم كاني ويست وزوجته كيم كارداشيان. إضافة إلى حسابات شركتي أبل وأوبر.