دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، السبت، أن بلاده حققت نقلة نوعية في قطاع الطاقة، مع الإعلان عن بدء تشغيل أول محطة للطاقة النووية.

وقال الشيخ محمد بن زايد، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "حققنا نقلة نوعية في قطاع الطاقة الإماراتي وخطوة مهمة على طريق استدامة التنمية، بأيدي كفاءاتنا الوطنية".

وأضاف أن "المحطة الأولى من محطات براكة للطاقة النووية السلمية تبدأ عملياتها التشغيلية وفق أعلى معايير السلامة العالمية"، مؤكدا أن "براكة إنجاز حضاري وتنموي تضيفه الإمارات إلى رصيد إنجازاتها المتفردة".

وكان الشيخ محمد بن راشد أعلن، ظهر السبت، نجاح بلاده في تشغيل أول مفاعل للطاقة النووية في العالم العربي. وقال إن "فرق العمل نجحت في تحميل حزم الوقود النووي وإجراء اختبارات شاملة وإتمام عملية التشغيل بنجاح".

وأضاف أن "الهدف هو تشغيل 4 محطات للطاقة النووية ستوفر ربع حاجة الدولة من الكهرباء بطريقة آمنة وموثوقة وخالية من الانبعاثات". وتابع بالقول إن "الإمارات شطرت الذرة، وتريد استكشاف المجرة، رسالة للعالم بأن العرب قادرون على استئناف مسيرتهم العلمية، ومنافسة بقية الأمم العظيمة، لا شيء مستحيل".