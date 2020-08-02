بسبب كورونا.. آبل تعلن تأجيل موعد إطلاق هواتف آيفون هذا العام

كل ما قد تحتاج معرفته عن سماعات آبل "Airpods Pro" الجديدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قالت شركة آبل يوم الخميس إن أجهزة آيفون الجديدة ستشحن بعد موعدها المعتاد بقليل، بعد أن عطل فيروس كورونا سلاسل التوريد العالمية هذا العام.

وقال المدير المالي للشركة، لوكا مايستري، في مكالمة هاتفية لمناقشة نتائج الربع الثالث من العام المالي، إنه "في العام الماضي، بدأنا بيع هواتف آيفون في أواخر سبتمبر/ أيلول. هذا العام، نتوقع أن تكون الهواتف متاحة بعد بضعة أسابيع".

وقال مايستري إن شركة آبل لن تصدر توقعات الإيرادات مجدداً للربع القادم، "في ظل عدم اليقين الذي يشهده العالم على المدى القريب".

ورغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تسببت بها جائحة كورونا، تواصل الشركة جمع الأرباح، حيث أعلنت آبل عن تحقيقها إيرادات بلغت 59.7 مليار دولار في الأشهر الـ3 المنتهية في يونيو/ حزيران، أي بزيادة بلغت 11٪ عن ذات الفترة من العام الماضي.

وتأتي الأرباح الضخمة لأهم شركة في أمريكا في الوقت الذي يعاني فيه اقتصاد البلاد من أول ركود له منذ أكثر من عقد، إذ أظهرت أرقام صدرت مؤخراً أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي تقلص بنسبة 32.9٪ بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران، وهو أسوأ انخفاض مسجل له على الإطلاق.