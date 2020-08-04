ما نسبة ما تتحكم به النساء من ثروة العالم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ازدادت ثروة نساء العالم في السنوات الماضية، حيث أصبحن يتحكمن بثلث الثروة العالمية، ويساهمن فيها بـ5 ترليونات دولار كل عام.

ورغم ارتفاع ثرواتهن وزيادة نفوذهن في عالم الأعمال، مقارنة بالسنوات الماضية، لا تزال تعاني نساء العالم من نقص في الخدمات إلى حد كبير من قبل مجتمع إدارة الثروة، وفقاً لدراسة عالمية شاملة أجرتها مجموعة بوسطن الاستشارية.

كما ذكرت تقارير من صندوق النقد الدولي أن النساء كن من بين الأكثر تضرراً في الآونة الأخيرة بسبب الركود الاقتصادي إثر تفشي جائحة كورونا، ما دفع بعض الشركات لتغيير أسلوب عملها لمواجهة ذلك.

وتشير دراسة مجموعة بوسطن الاستشارية إلى أن النساء اليوم أصبحن يجمعن ثروة أكبر من قبل، ومن المرجح أن تنمو حصتهن من الثروة العالمية بشكل ملحوظ في السنوات المقبلة.

وقد جمعت النساء بين العام 2016 و2019، ثروة بمعدل نمو سنوي إجمالي قدرها 6.1 ٪، بينما يتوقع التقرير أنه على مدى السنوات الـ4 المقبلة، سيتسارع المعدل ليبلغ 7.2٪.

وتتعرّفوا إلى تفاصيل أكثر حول ثروة النساء في العالم في الإنفوغرافيك أعلاه: