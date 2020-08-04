نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- نجحت شركة "لوردستاون موتورز" لتصنيع الشاحنات الكهربائية في إيجاد طريقها للوصول إلى بورصة وول ستريت، إذ أعلنت الشركة عن الاندماج مع شركة استحواذ لأغراض خاصة.

وقالت الشركة، التي تخطط لإطلاق أسطول شاحنات كهربائية تجارية اسمه "إندورانس"، يوم الاثنين إنها سنتدمج مع شركة "دايموند بيك" القابضة العامة.

وأوضحت الشركة أن الصفقة ستساعدها على بدء إنتاج "إندورانس" بحلول النصف الثاني من العام 2021.

ومن المتوقع إتمام صفقة الدمج في الربع الأخير من العام، وسيغير بعدها اسم "دايموند بيك" إلى "لوردستاون موتورز" واسم سهم التداول إلى "رايد".

وستحصل "لوردستاون موتورز" بموجب الصفقة على تمويل بقيمة 500 مليون دولار من شركة "فيديلتي"، و"ويلينغتون مانجمنت"، وصندوق رأس المال الصغير "هيرميس كوفمان" بالإضافة إلى تمويل من قبل صناديق تديرها "بلاك روك".

وأعلنت شركة "جنرال موتورز" يوم الاثنين عن استثمارها بمبلغ 75 مليون دولار في "لوردستاون موتورز"، كجزء من الصفقة.

وكانت "لوردستاون موتورز" قد اشترت مصنعاً من جنرال موتورز العام الماضي على مساحة 6.2 مليون متر مربع بعدما خططت الشركة لإغلاقه.