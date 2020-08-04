سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- كشفت تويتر في تسجيل تنظيمي أنها قد تواجه غرامة تصل إلى 250 مليون دولار من السلطات الأمريكية بسبب استخدامها أرقام هواتف وعناوين البريد الإلكتروني للمستخدمين لاستهداف الإعلانات.

وقالت الشركة في التسجيل إنها تلقت شكوى من لجنة التجارة الفيدرالية في 28 يوليو/تموز تدعي أنها استخدمت البيانات "المقدمة لأغراض السلامة والأمن للإعلانات المستهدفة خلال الفترات بين 2013 و2019". وترجح تويتر أن تكلفها الشكوى ما بين 150 مليون دولار و250 مليون دولار.

وكانت قد اعترفت شركة وسائل التواصل الاجتماعي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بأنها استهدفت "دون قصد" إعلانات للمستخدمين من خلال معلومات عنواينهم التي قدموها لأغراض أمنية. ويُطلب من مستخدمي تويتر تقديم معلومات مثل رقم الهاتف للمساعدة في تأمين حساباتهم من خلال خدمات مثل المصادقة الثنائية.

ورفضت لجنة التجارة الفيدرالية التعليق على الشكوى. وكانت قد توصلت اللجنة في السابق إلى تسوية بقيمة 5 مليارات دولار مع فيسبوك – في أكبر غرامة في تاريخها – بسبب سوء إدارة الشركة لبيانات المستخدمين.

وتأتي الشكوى ضد تويتر بعد أيام قليلة من أحدث تقرير أرباح للشركة، حين أعلنت عن عائدات بلغت 683 مليون دولار للربع الثاني من العام 2020، وبعد حوالي أسبوعين من اختراق هائل أضر بحسابات تويتر لشخصيات بارزة من بينها حسابات جو بايدن، وباراك أوباما، وبيل غيتس، وجيف بيزوس.