موقع الحجوزات Booking.com يسرح 25٪ من موظفيه حول العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تخطط شركة "بوكينغ القابضة" لتسريح 25٪ من موظفيها حول العالم نتيجة لانخفاض الطلب على السفر، إثر جائحة فيروس كورونا.

وقالت الشركة في تسجيل تنظيمي إن تسريح العمال المقترح في وحدتها، "Booking.com" والتي توظف حوالي 4 آلاف موظف سيبدأ في سبتمبر/أيلول، بعد أن تنتهي الشركة من مشاوراتها مع "مجالس العمل وممثلي الموظفين والمنظمات الأخرى ذات الصلة".

وقال متحدث باسم موقع الحجوزات في بيان، إن "أزمة كوفيد 19 دمرت صناعة السفر، وما زلنا نشعر بالأثر مع استمرار انخفاض حجم السفر بشكل كبير. في حين أننا قمنا بالكثير لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الوظائف، نعتقد أنه يجب علينا إعادة هيكلة منظمتنا لتتوافق مع توقعاتنا لمستقبل السفر."

ويمتلك تكتل الشركات عدداً من مواقع الإنترنت التي تضررت من انخفاض الطلب على السفر، بما في ذلك موقع "Booking.com" وموقع "Kayak" وموقع "Priceline" وموقع "OpenTable".

ومع انخفاض أعداد المسافرين حول العالم، أصبحت شركة "بوكينغ" أحدث شركة تسرح موظفين وتلغي عدداً من وظائفها.

وقد خفضت كل من "Airbnb" و"TripAdvisor" موظفيها بنسبة 25٪ في الربيع، بينما قال الرئيس التنفيذي لشركة "Expedia" مؤخراً، إن "الربع الثاني من العام 2020 يمثل على الأرجح أسوأ ربع شهدته صناعة السفر في التاريخ الحديث".