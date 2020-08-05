فيرجن أتلانتيك تتقدم بطلب للإفلاس في الولايات المتحدة

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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – تقدمت شركة فيرجن أتلانتيك بطلب للإفلاس في الولايات المتحدة بعد تأثير جائحة كورونا على صناعة الطيران العالمية وتسببها بتعليق الرحلات.

وتقدمت الشركة، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، دعوى الحماية من إفلاس الفصل الـ15 في نيويورك، يوم الثلاثاء.

ولم تكن فيرجن أتلانتيك في مأمن من آثار الوباء على صناعة الطيران، حيث تلقت الشركة في يوليو/ تموز، صفقة إنقاذ بقيمة 1.2 مليار جنيه إسترليني، أي 1.5 مليار دولار، للحفاظ على سيولة الشركة قبل أيام فقط من الموعد المقرر لاستئناف رحلات الركاب.

وقالت الشركة إن خطة إعادة الرسملة ستمتد على 18 شهراً بدعم من المساهمين والمستثمرين الجدد والدائنين الحاليين.

ومن غير المتوقع أن يتعافى قطاع السفر الجوي العالمي بالكامل من الانكماش حتى العام 2024، وفقاً لاتحاد النقل الجوي الدولي، والذي يمثل 290 شركة طيران.

وقالت المجموعة إن الانتعاش البطيء يعود إلى عدة عوامل، بما في ذلك انعدام ثقة المستهلك، وتراجع السفر التجاري، وارتفاع حاد في حالات فيروس كورونا في الولايات المتحدة ودول العالم.