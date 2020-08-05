نقص في مناديل كلوروكس المعقمة.. قد لا تتوفر قبل العام 2021

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلنت شركة كلوركس، أكبر مصنع في العالم لمواد التنظيف المطهرة، أن نقص مناديلها المطهرة ومنتجات تنظيف أخرى سيستمر حتى العام 2021، بسبب الطلب الهائل الذي شهدته العلامة التجارية خلال تفشي جائحة كورونا.

وفي حين شهدت جميع أنواع منتجات التنظيف والتعقيم إقبالا كبيراً من المستهلكين منذ مارس/ شباط، حتى اختفت من رفوف المتاجر، إلا أن المناديل المطهرة كانت مطلوبة بشكل خاص من المستهلكين.

وقالت كلوروكس، التي تهيمن على سوق المناديل المطهرة – الذي تبلغ قيمته مليار دولار – بحصة سوقية تبلغ 45٪، إنها رفعت قوة إنتاج منتجات التنظيف بشكل كبير، إلّا أنها لا تزال غير كافية.

وقالت الرئيسة التنفيذية المنتخبة للشركة، ليندا ريندل، في اتصال هاتفي مع المحللين لمناقشة أرباح الشركة، إنه "نظراً لحقيقة أن نزلات البرد والإنفلونزا تنتشر في منتصف العام، ثم نتوقع أن يستمر الوباء معنا طوال العام، فإن الأمر سيستغرق عاماً كاملاً للوصول إلى مستويات العرض التي نحتاجها".

في حين قال الرئيس التنفيذي للشركة المنتهية إدارته، بينو دورر، في حديث مع رويترز إن مناديل كلوروكس، على وجه التحديد، ستواجه نقصاً في المعروض حتى العام المقبل.

وقال دورر للمحللين: "بصراحة اعتقدنا أننا سنكون في وضع أفضل بحلول الآن، لكن الطلب في الربع الرابع تجاوز توقعاتنا. من المؤكد أننا لسنا سعداء على الإطلاق بمستويات خدمتنا لعملائنا من الأفراد في العديد من المنتجات".

ولكن رغم كل ذلك، ساهم الوباء في تعزيز مبيعات المنتجات المطهرة للشركة بنسبة 22٪ في الربع.