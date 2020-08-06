ما هي أبرز المزايا التي تقدمها الشركات في السعودية لموظفيها؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عادة ما يدرس الموظفون في أي بلد مجموعة من الأمور قبل قبول عرض العمل، إذ أنّ هناك العديد من المزايا التي يراها المهنيون أولوية بالنسبة إليهم، وغياب هذه المزايا والفوائد قد يؤثر على إنتاجيتهم أو ولائهم للشركة ومكان العمل.

يسلط استطلاع رأي مع المهنيين في السعودية الضوء على الرواتب والمزايا التي تقدمها لهم شركاتهم، وأهم العوامل التي يبحثون عنها والتي تؤثر على تقديرهم لعملهم.

العوامل التي تعزّز الرضا الوظيفي

يرى 18٪ من المهنيين أن ولاءهم يرتبط بشكل تام بالراتب الذي تقدمه الشركة لهم. بينما صرّح 33٪ من المجيبين عن عدم ارتباط ولائهم لشركتهم بالراتب الذي يحصلون عليه، وأنّ هناك عوامل أخرى تؤثر على ولائهم، مثل المدير المباشر (38٪)، والأجواء المريحة في العمل (34٪)، وفرص التقدم الوظيفي (33٪)، وطبيعة المسؤوليات اليومية (30٪).

الأهداف المهنية للعام القادم

فيما يتعلق بجودة الحياة، يعتقد حوالي ثلثي المجيبين (64٪) في السعودية بأنهم أفضل حالاً أو بنفس مستوى أفراد جيلهم في بلد إقامتهم. وعندما سُئلوا عن خططهم المهنية خلال الأشهر الـ12 المقبلة، قال أكثر من نصف المجيبين (56٪) إنهم سيبحثون عن وظيفة أفضل في نفس القطاع، بينما قال 41٪ إنهم يخططون للبحث عن وظيفة أفضل في قطاع مختلف.

الرواتب والمزايا التي تقدمها الشركات في السعودية

صرح 67٪ من المجيبين في السعودية أنّ حزمة رواتبهم الحالية تتضمن الراتب الأساسي إضافة إلى المزايا، بينما قال 21٪ إنها تتضمن الراتب الأساسي فقط، في حين صرّح 12٪ بأن حزمة رواتبهم تتضمن الراتب الأساسي بالإضافة إلى العمولة والمزايا.

أما بالنسبة لهيكل الأجور المفضل، يفضل حوالي ثلثي المجيبين (65٪) في السعودية الحصول على هيكل أجور ثابتة بنسبة 100٪، بينما يفضل 27٪ فقط الحصول على هيكل أجور ثابت جزئياً بدفعات متغيرة للعمولات والمزايا.

وشملت أبرز المزايا التي يحصل عليها الموظفون في السعودية: التأمين الصحي الشخصي (56٪)، وبدل المواصلات (39٪)، والتأمين الصحي للعائلة (31٪)، وتذاكر السفر السنوية (31٪)، وبدل السكن (30٪).

عدد سنوات خبرة المجيبين

يعمل 50٪ من المجيبين في قطاعهم الحالي منذ ما يصل إلى 6 سنوات، بينما يعمل 27٪ في نفس القطاع منذ أكثر من 10 سنوات. أما بالنسبة لمدة عملهم في شركة معينة، صرح 75٪ مجيبين أنهم يعملون في شركتهم الحالية منذ 6 سنوات أو أقل، فيما قال 42٪ إنهم يعملون فيها منذ أقل من 3 سنوات.

وعندما سُئل المجيبون في السعودية عن المستوى الذي وصلوا إليه في مسيرتهم المهنية، قال 33٪ إنهم في منتصف مسيرتهم المهنية، بينما صرح 31٪ بأنهم في مركز عال نسبياً ولكنهم لم يصلوا إلى أعلى منصب بعد، في حين قال 26٪ إنهم في بداية مسيرتهم المهنية، و11٪ إنهم في أعلى مركز يمكن الوصول إليه.

وفي حين صرح حوالي نصف المجيبين (49٪) بأنهم يديرون ما يصل إلى 10 أشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر، بينما قال 29٪ إنهم يديرون 11 شخصاً أو أكثر.